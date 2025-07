Reprodução/via The Independent Homem afirmou para passageira que seu laptop era uma bomba durante voo





Um voo que saiu da Flórida ( EUA) precisou fazer um pouso de emergência após um homem afirmar a passageira sentada ao seu lado que tinha uma bomba. Segundo o depoimento, obtido pelo The Independent , ele teria segurado seu laptop e afirmado: "isto é uma bomba".

A mulher alertou a tripulação e foi realocada para outro assento. Depois, o capitão anunciou que a aeronave mudaria de rota.

Pela ameaça, o avião retornou ao aeroporto de St. Petersburg 15 minutos após a decolagem. Uma série de protocolos de segurança foram acionados, envolvendo autoridades aéreas e forças policiais.

Homem foi preso

O passageiro que fez a ameaçada, identificado como Taj Malik Taylor, de 27 anos, foi preso ao desembarcar. Ele alegou que recebeu alta recentemente de um hospital psiquiátrico e que estava tomando uma medicação, mas também estava sofrendo de "falta de clareza".

A bordo do Airbus A320, da Allegiant Air , estavam 183 pessoas, que voavam com destino ao Aeroporto Regional Roanoke-Blacksburg, na Virgínia (EUA). O caso aconteceu no começo de julho.





Após o pouso em segurança, a polícia vasculhou a aeronave em busca de explosivos, mas nada foi encontrado. O homem agora responde por ameaça falsa de bomba, uma acusação criminal federal que pode levar a até cinco anos de prisão e multa de US$ 25 mil.