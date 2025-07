Reprodução/ Sky News Avião modelo Beechcraft B200 caiu próximo ao aeroporto de Southend









Um avião modelo Beechcraft B200 caiu neste domingo (13), pouco depois de decolar do aeroporto de Southend, a 70 km de Londres. A aeronave, que teria como destino a cidade de Lelystad, na Holanda, pegou fogo instantes após a queda.

A fumaça densa e as chamas visíveis no local levaram a uma rápida mobilização dos serviços de emergência. As informações são do The Guardian .

A large cloud of black smoke has been seen after a small plane crashed at Southend Airport in Essex.⁠ Latest ➡️ https://t.co/93KMtAZ0wu pic.twitter.com/sckyya3LNB— Sky News (@SkyNews) July 13, 2025





De acordo com a Polícia de Essex, o acidente ocorreu por volta das 16h e é tratado como um incidente grave. Em nota, a corporação afirmou estar atuando em conjunto com outros serviços de emergência e recomendou que a população evite a área para não atrapalhar os trabalhos.

" Fomos alertados pouco antes das 16h sobre relatos de uma colisão envolvendo um avião de 12 metros. Estamos trabalhando com todos os serviços de emergência no local neste momento e o trabalho continuará por várias horas" , informou o comunicado.

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Essex foram deslocadas, incluindo unidades com veículos off-road . O Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra também enviou quatro ambulâncias, equipes especializadas em áreas perigosas e uma ambulância aérea.





David Burton-Sampson, deputado trabalhista, publicou em sua rede social X (antigo Twitter) uma mensagem pedindo respeito à atuação das equipes de resgate: “Estou ciente de um incidente no aeroporto de Southend. Por favor, mantenham distância e permitam que os serviços de emergência façam seu trabalho. Meus pensamentos estão com todos os envolvidos”.

Como medida preventiva, as autoridades evacuaram o clube de golfe Rochford Hundred e o clube de rúgbi Westcliff, ambos localizados nas proximidades do local do acidente.

Em comunicado, o aeroporto confirmou o ocorrido: “Podemos confirmar que houve um incidente grave no aeroporto de Southend, em Londres, esta tarde, envolvendo uma aeronave da aviação geral. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais e poderemos fornecer mais informações o mais rápido possível”.

O site do aeroporto de Southend informou o cancelamento de outros quatro voos programados para o domingo. Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de vítimas.