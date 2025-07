Reprodução Flight Radar 24 Avião da American Airlines retorna a aeroporto após passageira suspeitar de mensagem de texto com “RIP”

Um voo da American Airlines que partia de San Juan, em Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, precisou retornar ao aeroporto de origem pouco após a decolagem depois que uma passageira leu uma mensagem que a assustou no celular de uma outra pessoa. As informações são do USA Today.

O passageiro interpretou a mensagem de texto como uma possível ameaça à segurança do voo.

De acordo com o jornal local Primera Hora, a passageira se assustou ao ver que o texto continha a sigla “RIP” (abreviação de “rest in peace” (“descanse em paz”, em inglês)) e alertou a tripulação, temendo que se tratasse de um risco iminente. A informação foi confirmada pelo Escritório de Explosivos e Segurança Pública de Porto Rico.

O incidente ocorreu no voo AA1847, no último dia 3, que havia acabado de decolar do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan. A aeronave retornou ao terminal, onde foi inspecionada por autoridades locais. Após a vistoria, não foi identificada nenhuma ameaça real, e o avião foi liberado para decolar novamente.

Em nota enviada ao jornal USA TODAY, a companhia aérea confirmou o ocorrido:

"O voo pousou com segurança em San Juan, e as autoridades inspecionaram e liberaram a aeronave para decolar novamente", informou a empresa. "A segurança é nossa maior prioridade e pedimos desculpas aos nossos clientes pelo transtorno."