Reprodução/X Ciclone extratropical causa ventania e pancada de chuva

Uma frente fria avança nesta quinta-feira (17( pela costa da região Sul e deve provocar pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, com intensidade que pode variar de moderada a forte. A formação de um ciclone extratropical entre a costa gaúcha e o Uruguai também deve causar ventania. Na serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as rajadas podem chegar a 90 km/h, de acordo com o 'Clima Tempo'.

Em áreas como a metade leste gaúcha, centro e sul de Santa Catarina e o extremo sul do Paraná, os ventos podem alcançar até 70 km/h ao longo do dia. Santa Catarina e o sul e oeste do Paraná terão pancadas de chuva entre a manhã e a tarde, enquanto no sul de Mato Grosso do Sul há aumento de nuvens, com chance de chuva fraca e isolada.

No Sudeste e em boa parte do Centro-Oeste, o tempo segue firme, com temperaturas elevadas e níveis baixos de umidade do ar. Há alerta para índices abaixo dos 20% em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, além do sul do Maranhão e do Piauí. A região metropolitana de São Paulo e a Grande Belo Horizonte ficam em atenção durante a tarde. Já na Serra da Mantiqueira, pode haver formação de geada nas primeiras horas da manhã.

No Nordeste, o sol predomina na maior parte da região, mas há possibilidade de pancadas isoladas ao longo da faixa leste, especialmente entre Salvador e Aracaju, onde a chuva pode vir com maior intensidade. No norte do Maranhão, também há chance de chuva moderada à tarde. Por outro lado, no interior, agreste e sertão, o dia será de tempo seco, calor intenso e umidade relativa do ar abaixo dos 30%.

Na Região Norte, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas. Há risco de temporais no norte e noroeste do Amazonas e em Roraima. A chuva também deve cair com força no Amapá e no norte e noroeste do Pará. Já no Tocantins e na metade sul do Pará, o tempo se mantém firme, com sol forte, temperaturas altas e baixa umidade no período da tarde.

Com a chegada da frente fria, uma massa de ar polar de origem continental avança pelo Sul do país e também pelo sul de Mato Grosso do Sul, derrubando as temperaturas. Algumas cidades podem registrar mínimas à noite, com possibilidade, ainda que baixa, de precipitação invernal na serra do sudeste do Rio Grande do Sul. Entre o leste de Santa Catarina e o Rio de Janeiro, as primeiras horas da manhã podem ter nevoeiro.