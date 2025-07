Pixabay As elefantas são animais superprotetores dos filhotes





Duas turistas, uma do Reino Unido e outra da Nova Zelândia, morreram após serem atacadas por uma elefanta durante um safári no Parque Nacional South Luangwa , na Zâmbia, no centro-sul da África. Segundo a polícia local, o animal, que estava com um filhote, avançou contra elas e pisoteou as duas mulheres.

Os guias turísticos tentaram parar o animal com tiros, mas sem sucesso. As vítimas foram identificadas como Easton Janet Taylor, de 68 anos, cidadã britânica, e Alison Jean Taylor, de 67, neozelandesa. Ambas morreram no local, segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Guardian .

Animal superprotetor

O chefe da polícia local contou ao jornal que as duas mulheres faziam parte de um grupo de safári guiado, que caminhava no parque, quando o elefante avançou em direção a elas em alta velocidade.

O grupo ficou por quatro dias no acampamento Big Lagoon , a cerca de 600 km da capital Lusaka, onde o ataque aconteceu. Segundo o porta-voz, as elefantas são muito protetoras com seus filhotes.





As autoridades da Zâmbia já pediram aos turistas que tenham extremo cuidado ao observar a vida selvagem no país. No último ano, outras duas turistas morreram em ataques diferentes de elefantes durante safáris. Ambas eram dos Estados Unidos.