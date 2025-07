Fox News Tesouro viking de mil anos surge na Alemanha e intriga arqueólogos





Arqueólogos descobriram recentemente um tesouro da Alta Idade Média às margens de um braço de mar no norte da Alemanha, graças a um detectorista de metais. As informações são da FOX News.

O Departamento Estadual de Arqueologia de Schleswig-Holstein (ALSH) anunciou a descoberta em um comunicado no final de maio.

O tesouro, datado de cerca de 1.000 anos atrás, foi encontrado às margens do Schlei, um braço do Mar Báltico. Segundo as autoridades, a área fica próxima do antigo e importante posto comercial viking de Haithabu.

O achado foi inicialmente identificado por um detectorista chamado Arjen Spiesswinkel, que comunicou suas descobertas ao ALSH.

Fotos mostram voluntários concentrados vasculhando o solo em busca do tesouro, que consistia em mais de 200 artefatos.





“Uma busca direcionada subsequente, com apoio de outros detectoristas, ajudou a delimitar a localização do achado”, informou o ALSH em nota.



“Posteriormente, uma escavação sistemática conduzida pelo ALSH, com voluntários, recuperou os objetos.”

“Neste caso, o tesouro inclui cerca de 200 objetos, em sua maioria feitos de prata, ‘hacksilver’ (prata cortada), fragmentos de moedas árabes (dirhams), lingotes e joias”, destacou o comunicado.

As autoridades acrescentaram:

“Destaca-se em particular um delicado pingente em forma de cruz, um dos primeiros indícios do processo de cristianização na região.”

A cruz foi decorada com vários pontos estampados e é um "testemunho antigo do início da cristianização na região", disseram as autoridades.





O ALSH também explicou que tesouros assim normalmente consistem em “objetos enterrados ou submersos, que foram ocultados para protegê-los de terceiros ou oferecidos como oferendas.”

No local, também foram encontrados um fragmento de cerâmica e uma pedra de amolar, que, segundo os pesquisadores, podem ser “indícios de um assentamento ainda desconhecido.”

“As descobertas oferecem percepções fascinantes sobre a história do século X, uma época de comércio, intercâmbio cultural e transformação religiosa”, concluiu o comunicado.

A Era Viking se estendeu aproximadamente de 800 a 1050 d.C., o que significa que o tesouro data da fase final desse período.





A descoberta se soma a outros achados relacionados aos vikings na Europa nos últimos tempos.

Na Suécia, por exemplo, autoridades anunciaram recentemente a descoberta de uma sepultura viking com “traços cristãos” nos arredores de Linköping.