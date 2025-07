Reprodução Vítima tirou selfie com o animal





Um motociclista italiano de 48 anos morreu nesta quinta-feira (3) após ser atacado por uma ursa na estrada Transfăgărășan, região dos Cárpatos, na Romênia.

Ele viajava com um grupo e havia parado próximo à barragem de Vidraru, em uma área turística sinalizada com aviso proibindo a alimentação de ursos.

Segundo informações do site Repubblica, o homem foi atacado por uma ursa acompanhada de filhotes. O animal o arrastou para uma ravina com cerca de 80 metros de profundidade. Apesar de usar capacete e equipamentos de proteção, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu no local.

Imagens encontradas no celular do motociclista indicam que ele tirou selfies com o animal momentos antes do ataque. Autoridades afirmaram que esse comportamento pode ter provocado a reação da ursa.

Após o incidente, o animal foi abatido por agentes ambientais. O caso gerou novo debate sobre a gestão da fauna selvagem no país. A Romênia abriga a maior população de ursos pardos da Europa, com estimativas entre 10.400 e 12.800 indivíduos.





O governo romeno estuda medidas para reduzir o risco de novos ataques, como o abate seletivo de animais em áreas com grande circulação de pessoas, instalação de cercas elétricas e aprimoramento na gestão de resíduos.

A estrada Transfăgărășan é um dos principais destinos turísticos da Romênia e corta áreas de floresta onde há presença constante de ursos. Autoridades destacaram que a vítima havia parado em um ponto sinalizado, alertando para o risco de interação com os animais.

O caso segue sob investigação, e novas diretrizes de segurança para visitantes em áreas de fauna silvestre estão em discussão por órgãos ambientais locais.