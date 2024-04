Reprodução: Flipar Elefante

Uma idosa americana foi morta na Zâmbia depois que um elefante investiu contra um veículo com turistas no Parque Nacional de Kafue.

Outra mulher ficou ferida e foi levada para uma instalação médica na África do Sul após o incidente, que ocorreu no sábado (30), disse em comunicado a empresa de conservação e hospitalidade Wilderness, que estava conduzindo a viagem. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves.

O CEO da Wilderness, Keith Vincent, disse que o veículo, que transportava seis convidados e um guia, foi "inesperadamente atacado" por um elefante macho durante o passeio para observação da vida selvagem, conhecido como safari.

"Nossos guias são todos extremamente bem treinados e experientes, mas infelizmente, neste caso, o terreno e a vegetação eram tais que a rota do guia ficou bloqueada e ele não conseguiu mover o veículo rapidamente o suficiente para evitar o perigo", disse Vincent.

"Este é um evento trágico e estendemos nossas mais profundas condolências à família da hóspede que morreu", disse ele. "Também estamos, naturalmente, apoiando os hóspedes e o guia envolvidos neste incidente angustiante", acrescentou.

Um helicóptero foi enviado ao local e as autoridades estão investigando o caso.

A mulher falecida foi identificada posteriormente como Gail Mattson, de 79 anos. O filho de Mattson, Blake Vetter, disse à CNN que a família soube da morte de Mattson pela embaixada dos EUA. Segundo Vetter, Mattson era avó e profissional aposentada de hipotecas.

"Ela era amada por todos e era o centro das atenções", disse Vetter. "Ela tinha 79 anos e queria passar um mês na África. Ela seria a primeira a entender que isso poderia acontecer. Todos querem culpar o elefante e o motorista, mas não, foi um acidente".

A filha de Mattson, Rona Wells, também postou sobre sua morte no Facebook e chamou a viagem de uma "aventura dos sonhos" para sua mãe.

"Gostaríamos de compartilhar algumas fotos incríveis da maravilhosa viagem de nossa querida mãe à África do Sul com seus amigos e familiares. Infelizmente, ela perdeu a vida em um acidente trágico enquanto estava em sua aventura dos sonhos", disse Wells.

A Zâmbia é popular entre os viajantes de safari, graças a vários parques nacionais e à qualidade de seus guias.

Kafue é o maior parque nacional do país e abriga mais de 200 espécies de animais. É conhecido por avistamentos de leões e leopardos, bem como uma incrível diversidade de espécies de antílopes, muitas das quais raramente são vistas em outros lugares.

Esta não é a primeira vez que um turista americano morre no parque. Em setembro de 2016, Bianca Rudolph foi encontrada morta em sua cabana de caça após um tiro fatal de espingarda. Seu marido, Lawrence Rudolph, foi condenado no ano passado à prisão perpétua pelo crime.

