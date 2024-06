Reproducao: Youtube Em raro registro, cobra píton ataca leopardo

Na África do Sul , uma visitante de um safári registrou uma cobra píton atacando um leopardo. A mulher chamada Suzie Moll contou que começou a filmar ao ver o felino intrigado com algo na grama. De repente, ela notou que, na verdade, ele estava sendo caçado.

“Não demorou muito para avistarmos a píton quando uma batalha total eclodiu entre esses dois animais incríveis. Inicialmente, foi uma sensação de surpresa para todos, pois este tipo de avistamento é muito raro! Por um momento, pareceu que o leopardo ia perder a batalha, quando a cobra começou a se enrolar em volta dele em uma tentativa de sufocá-lo. Mas, com uma agilidade milagrosa, o leopardo conseguiu libertar-se", disse Moll ao portal Latest Sightings.

Ao brigarem, o leopardo conseguiu se livrar da píton, que saiu toda machucada, principalmente na cabeça. O animal também saiu lesionado, com ferimentos na pata dianteira direita.

