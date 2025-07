Reprodução/CBS News Avião caiu logo após a decolagem





Um avião de paraquedismo transportando 15 pessoas caiu em um aeroporto de Nova Jersey, nos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira (02). O acidente aconteceu em uma tentativa de decolagem, quando a aeronave saiu da pista.

As 15 pessoas que estavam a bordo ficaram feridas, de acordo com a Administração Federal de Aviação(FAA, da sigla em inglês). Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram grandes danos no avião e muitas vítimas cobertas de combustível de jato.

Feridos

O acidente, envolvendo uma aeronave Cessna 208B, ocorreu por volta das 17h30 do horário local (18h30 no horário de Brasília) no Aeroporto Cross Keys .

Segundo o The New York Times , três pessoas em estado grave foram levadas ao centro de trauma de um hospital próximo. Outras oito pessoas, "com ferimentos menos graves", estavam sendo tratadas no pronto-socorro e quatro pessoas com "ferimentos mínimos" aguardavam atendimento na sala de espera do hospital.





De acordo com um porta-voz da polícia, as pessoas a bordo da aeronave iriam praticar paraquedismo, mas o piloto relatou problemas no motor após a decolagem. Ele tentou dar a volta e pousar, mas não obteve sucesso.

Os investigadores vão periciar o local nesta quinta (03), em uma área arborizada perto do aeroporto. Não foi informado qual altura o avião alcançou antes de cair.