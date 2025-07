Reprodução/ Redes Sociais As vítimas Deyvid Luiz Leite, da dupla Davi e Daniel, e Thiago Adolfo









Dois corretores de imóveis, um deles também cantor sertanejo, foram assassinados a tiros, nesta terça-feira (1), dentro de uma imobiliária, no centro de Balneário Piçarras, litoral de Santa Catarina.

As vítimas são Thiago Adolfo, 29 anos, e Deyvid Luiz Leite, 46, conhecido por integrar a dupla sertaneja Davi e Daniel, que chegou a lançar parcerias com artistas de sucesso, como João Neto & Frederico.

Segundo informações da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) ao Portal iG, o autor do duplo homicídio foi preso em flagrante.

Os policiais afirmaram que o indivíduo, que seria um dos sócios da imobiliária, confessou a prática do crime e alegou legítima defesa, circunstância que será apurada no decorrer da investigação.





O suspeito chegou a fugir do local do crime, mas foi preso nas proximidades, pouco depois. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm e também roupas com vestígios de sangue.

A motivação teria sido uma dívida relacionada à venda de parte da imobiliária. As vítimas estariam negociando a sociedade na empresa.

Ao iG, a Polícia Civil informou ainda representou pela prisão preventiva do autor e agora aguarda a decisão da audiência de custódia, marcada para a tarde desta quarta-feira (2), para definição da situação judicial do detido.