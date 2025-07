Mark Pelley Cobra invade avião na Austrália





Um voo doméstico na Austrália foi atrasado por duas horas depois que uma cobra clandestina foi encontrada no compartimento de carga do avião, informaram autoridades nesta quarta-feira (2). As informações são do NY Post.

A cobra foi descoberta na terça-feira (1), enquanto os passageiros embarcavam no voo VA337 da Virgin Australia no Aeroporto de Melbourne com destino a Brisbane, segundo o capturador de cobras Mark Pelley.

Mark Pelley Cobra foi entregue a um veterinário de Melbourne, que tentará encontrar um lar com um criador autorizado





A cobra era, na verdade, uma inofensiva serpente arborícola verde de cerca de 60 centímetros. Mas Pelley contou que, ao abordá-la no porão escuro, pensou que poderia ser venenosa.

“Só depois que a capturei percebi que não era venenosa. Até aquele momento, ela parecia muito perigosa para mim”, disse Pelley.

Grande parte das cobras mais venenosas do mundo são nativas da Austrália.

AP O voo atrasou cerca de duas horas.





Ao entrar no compartimento de carga, a cobra estava meio escondida atrás de um painel e poderia ter desaparecido ainda mais dentro do avião.

Pelley contou que avisou um engenheiro de aeronaves e a equipe da companhia aérea que teriam de evacuar a aeronave se a cobra se perdesse dentro do avião.

“Eu disse para eles que, se não pegasse de primeira, ela se enfiaria pelos painéis e vocês teriam que evacuar o avião, porque naquela hora eu não sabia que cobra era”, relatou.

Mark Pelley A cobra estava meio escondida atrás de um painel





“Mas, felizmente, consegui capturá-la na primeira tentativa”, acrescentou Pelley. “Se eu não a pegasse de primeira, os engenheiros e eu ainda estaríamos desmontando um (Boeing) 737 procurando a cobra agora.”

Pelley contou que levou 30 minutos para chegar ao aeroporto e ainda foi retido pela segurança antes de acessar o avião.

Um funcionário da companhia aérea informou que o voo atrasou cerca de duas horas.

Como a cobra é nativa da região de Brisbane, Pelley suspeita que ela tenha embarcado escondida na bagagem de algum passageiro e escapado durante o voo de duas horas entre Brisbane e Melbourne.





Por questões de quarentena, a cobra não poderá ser devolvida à natureza.

A serpente, que é de espécie protegida, foi entregue a um veterinário de Melbourne, que tentará encontrar um lar com um criador autorizado.