Reprodução/redes sociais Agentes da segurança pública cobrem a perna encontrada em Niterói





Uma perna humana foi encontrada em uma praia de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1º). Banhistas e pessoas que passeavam pelo local se assustaram com a cena.

O membro foi visto na Praia da Boa Viagem, zona sul da cidade, boiando próximo à faixa de areia. Segundo as imagens, havia uma corda no tornozelo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a perna é encontrada pelos banhistas.

Cena chocante

" Olha que loucura. Estou aqui na praia e olha o que apareceu aqui: uma perna. Mas é de mentira? Que loucura ", disse o homem que registrou a cena. O iG optou por não compartilhar as imagens.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e isolaram a área para preservá-la até a chegada da perícia. A delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo vai investigar o caso.

Até o momento, não há informações sobre a quem pertence a perna e nem como foi parar no mar.





Casos recorrentes

Não foi a primeira vez que uma perna pareceu nas praias de Niterói. Em agosto do ano passado, uma perna boiando no mar foi vista na Praia do Gragoatá, também na zona sul da cidade.

Já em janeiro de 2018, dois membros foram encontrados na mesma praia de Boa Viagem e na faixa de areia ao lado, na praia de Icaraí.