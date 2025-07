Reprodução/Instagram O avião, modelo CAP-4, fabricado em 1943 pela Companhia Aeronáutica Paulista, era operado pelo Aeroclube de São José do Rio Preto





Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º) na Avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram no local.

O avião, modelo CAP-4, fabricado em 1943 pela Companhia Aeronáutica Paulista, era operado pelo Aeroclube de São José do Rio Preto. A matrícula da aeronave era PPRDJ e o certificado de aeronavegabilidade estava com validade até 1º de julho deste ano — mesmo dia do acidente.

O avião possuía apenas dois assentos, sendo autorizado para voos diurnos visuais (VFR), com categoria de uso privado para instrução. O peso máximo de decolagem da aeronave era de 587 kg, com uma tripulação mínima exigida de um piloto. A aeronave não estava autorizada a operar como táxi aéreo.

No atendimento à ocorrência, foram mobilizados 16 bombeiros e seis viaturas. As equipes isolaram o local e relataram que a aeronave não atingiu outras estruturas. Também não houve vazamento de combustível.





O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e a Polícia Técnico-Científica foram acionados para apurar as circunstâncias da queda.

O avião estava registrado sob posse integral do Aeroclube desde 8 de novembro de 1991. A aeronave constava com situação de aeronavegabilidade normal antes do acidente.

As causas do acidente ainda serão investigadas.