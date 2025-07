Reprodução Padre chama mulheres de "encalhadas" ao divulgar bazar em SP





Um vídeo publicado nas redes sociais para divulgar um bazar beneficente realizado na Igreja São Sebastião, no centro de Louveira (SP), causou repercussão após o padre Silvio Andrei chamar mulheres de “ encalhadas ” na abertura da gravação.





O evento ocorreu nos dias 05 e 06 de abril com objetivo de arrecadar fundos por meio da venda de roupas e eletrodomésticos, e contou com a participação de fiéis da região.

A gravação circula nas redes sociais e mostra o padre fazendo comentários animados enquanto apresenta os produtos do bazar.

Na filmagem, o sacerdote inicia com a frase “ Ô, suas encalhadas! ”, e segue: “ Olha aí, tem vindo uma mulherada já que tá querendo chegar pro primeiro. Você não pode ficar de fora, eu vou até me esconder, porque tem um monte de mulher chegando ”.

Histórico do padre

Segundo as redes sociais do pároco, Silvio Andrei Rodrigues pertence atualmente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Louveira, no interior paulista.

Nas eleições de 2018, foi candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Republicano (PR), recebendo 0,23% dos votos, um total de 47.650, e não se elegeu.





Natural de Uraí (PR), Silvio Andrei trabalhou na Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) ainda jovem. Ingressou no seminário aos 18 anos e foi ordenado sacerdote aos 27.

Estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e Teologia no Studium Theologicum, ligado à Faculdade Lateranense, de Roma.

Atuou como vigário da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, em Salto (SP), e atuou como pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus, em Pirapora do Bom Jesus, região metropolitana de São Paulo.

Ele também exerce função como assessor diocesano em Jundiaí.