Força de Segurança Central Industrial da Índia Aeronave poucos minutos após cair na India

As autoridades indianas suspeitam que a queda do avião da Air India, que deixou 279 mortos em Ahmedabad em 12 de junho deste ano, tenha sido causada por sabotagem. O governo da Índia confirmou que investiga essa hipótese. As informações são do The Sun.

O Boeing 787 Dreamliner caiu 33 segundos após decolar e atingiu o alojamento de uma faculdade de medicina, onde centenas de pessoas estavam.

A tragédia deixou pelo menos 279 mortos, com 242 a bordo e ao menos 37 vítimas em solo, segundo um balanço provisório das autoridades indianas. Entre os passageiros e tripulantes, apenas Vishwash Ramesh, de 40 anos, sobreviveu.

Segundo as autoridades, os dois motores do avião teriam parado de repente. Por isso, agora, a principal linha de investigação considera contaminação do combustível como possível causa. O ministro de Estado da Aviação Civil da Índia, Murlidhar Mohol, disse que "todas as hipóteses estão sendo analisadas, incluindo sabotagem".

As imagens de circuito fechado de segurança do aeroporto vão ser revisadas, e todas as evidências recolhidas estão sob análise.

"É cedo para concluir, mas o que quer que tenha acontecido será revelado. O relatório final deve ser divulgado em até três meses", disse o ministro.

A caixa preta do avião foi localizada e está em análise na Índia. Ela contém materiais importantes para a investigação, como o gravador de dados de voo (DFDR) e o gravador de voz da cabine (CVR).

O governo negou que os equipamentos seriam enviados ao exterior, pois "a AAIB tem capacidade técnica para conduzir toda a investigação", segundo o ministro.





Após a tragédia, a Direção-Geral da Aviação Civil (DGCA) ordenou a inspeção dos 33 outros Dreamliners operados pela companhia aérea. Nenhum problema foi detectado.