Reprodução/Embaixada Virtual dos EUA no Irã Embaixada Virtual dos EUA no Irã pede que os americanos evacuem o país imediatamente após a reabertura parcial do espaço aéreo

Neste sábado (28), a Embaixada Virtual dos Estados Unidos no Irã voltou a alertar, cidadãos americanos para evacuarem o país imediatamente. O aviso foi reforçado após a reabertura parcial do espaço aéreo iraniano, anunciada na última quinta-feira (26), dias depois de um cessar-fogo que pôs fim ao conflito entre Irã e Israel.

A recomendação inclui orientações práticas para quem pretende deixar o território, especialmente diante das restrições consulares e dos riscos envolvendo cidadãos com dupla nacionalidade. De acordo com o comunicado, disponível no site da Embaixada, os norte-americanos que ainda não sairam do Irã devem elaborar "um plano para deixar o Irã que não dependa da ajuda do governo dos EUA".

Segundo a Embaixada, devido às limitações do apoio consular no Irã, os cidadãos norte-americanos que estão em solo iraniano não poderão contar com ajuda dos EUA. "Aão prevemos oferecer assistência direta do governo americano para saída do Irã. Cidadãos americanos que buscam sair do Irã devem aproveitar os meios existentes", reforçou.

"Se não puder sair, encontre um local seguro dentro de sua residência ou em outro prédio seguro. Tenha um estoque de comida, água, medicamentos e outros itens essenciais. Mantenha seu telefone carregado e mantenha contato com familiares e amigos para informá-los sobre seu status", orientou os EUA.

O governo norte-americano ainda destacou que os cidadãos que estiverem saindo do Irã devem enfrentar "postos de controle e interrogatórios das autoridades iranianas antes de partirem". "O governo iraniano não reconhece a dupla nacionalidade. e tratará cidadãos com dupla nacionalidade, EUA-Irã, apenas como cidadãos iranianos ", ressaltou.

"Cidadãos americanos correm risco significativo de interrogatório, prisão e detenção no Irã. Apresentar um passaporte americano ou demonstrar conexões com os Estados Unidos pode ser motivo suficiente para as autoridades iranianas deterem alguém", alertou a embaixada, que ainda acrescentou que passaportes dos Estados Unidos podem ser confiscados pelas autoridades iranianas.

Nesses casos, a recomendação é utilizar o passaporte iraniano para sair do país e estar com os vistos necessários para os destinos intermediários até os EUA. Uma vez fora do Irã, será possível solicitar um novo passaporte americano. A embaixada também alertou que residentes permanentes nos EUA com visto de residência no Irã devem obter autorização oficial para deixar o país e estão sujeitos ao pagamento de taxas de saída.

Com poucos voos disponíveis e a possibilidade de interrupções nas rotas que partem de Teerã e outras cidades, a embaixada também sinalizou a possibilidade de cidadãos norte-americanos deixarem o Irã por meios de transporte terrestres, cruzando a fronteira com a Armênia, com a Turquia, com o Turcomenistão ou com o Azerbaijão.

Entretanto, o governo chamou a atenção para os riscos envolvidos na travessia terrestre. "O governo dos EUA não pode garantir sua segurança se você optar por partir usando essas opções. Você deve partir somente se acreditar que é seguro fazê-lo", concluiu o comunicado.