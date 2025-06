Reprodução/New York Post Idosa morre após ser atacada por jacaré nos EUA

Uma mulher de 61 anos morreu após ser atacada por um jacaré enquanto remava com o marido em uma canoa no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em maio, nas proximidades do Parque Estadual do Lago Kissimmee, mas o relatório final foi divulgado nesta semana pelas autoridades de vida selvagem do estado. A informação é do site 'The New York Post'.

De acordo com a FWC, comissão responsável pela vida selvagem na região, Cynthia Diekema, natural de Michigan, foi surpreendida por um jacaré de mais de 3,4 metros de comprimento que se encontrava submerso. O animal teria se agitado violentamente sob a embarcação, derrubando o casal na água.

A mulher foi mordida na barriga e, apesar das tentativas do marido de salvá-la, não resistiu. Segundo o relatório, o jacaré executou um “giro da morte”, movimento comum desses animais para desmembrar presas, e desapareceu com o corpo da vítima. O réptil foi capturado posteriormente por agentes ambientais.

Com o aumento de incidentes, a FWC lançou uma campanha chamada GatorWise, com o objetivo de orientar a população sobre como evitar confrontos com os animais e conviver de forma mais segura em áreas naturais.