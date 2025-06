Reprodução/redes sociais Donald Trump pediu ao primeiro-ministro israelense para que não atacasse o Irã





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Israel nesta quarta-feira (25) por reduzir um grande ataque planejado contra o Irã. No dia anterior, o líder americano havia criticado o país por continuar os ataques após o anúncio de um cessar-fogo.

Na cúpula da OTAN em Haia, na província da Holanda, Trump disse estar "muito orgulhoso deles [israelenses]", de acordo com o portal The Times of Israel .

Cessar-fogo

Ele também afirmou que os militares de Israel estavam "tecnicamente certos", referindo-se às alegações de que o Irã violou o cessar-fogo ao disparar mísseis contra Israel após o início da trégua: " Foi uma pequena violação."

O acordo de cessar-fogo, anunciado por Trump, chegou a ficar ameaçado após Irã e Israel atacarem após o prazo estabelecido para a parada do confronto.

Na manhã de terça (24), o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reduziu significativamente a retaliação planejada contra o Irã, como retaliação à violação do acordo.

O gabinete do primeiro-ministro disse que o Irã lançou três mísseis em direção a Israel depois que o cessar-fogo entrou em vigor: um às 7h06 e dois às 10h25, horário local. Os mísseis teriam sido “interceptados ou caíram em áreas abertas sem causar ferimentos ou danos”.

Trump fez pedido a Netanyahu

De acordo com agências internacionais, Trump teve uma conversa com Netanyahu na manhã de terça e pediu para que o líder israelense não atacasse o Irã.





Um alto funcionário israelense disse que Netanyahu disse a Trump que não poderia cancelar o ataque completamente e que alguma resposta era necessária à violação do cessar-fogo pelo Irã.

Questionado por jornalistas se atacaria o Irã novamente, caso o país reconstrua as instalação de enriquecimento de urânio, Trump respondeu: "Claro".