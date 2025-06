Reprodução/Indian Express Pravat Mandal sobreviveu ao ataque de um crocodilo-de-água-salgada, na Índia





Um homem parcialmente cego sobreviveu a um ataque de crocodilo enquanto era arrastado para dentro de um riacho no Parque Nacional Bhitarkanika, na Índia.

Pravat Mandal, de 54 anos, acertou o olho do animal com os dedos, que o deixou escapar. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (24), em Ramachandi creek, no sul do país. O homem, morador de uma vila chamada Arun Nagar , sofreu ferimentos na mão esquerda.

Animal atacou de surpresa

Pravat, que não tem a visão de um olho, entrou no riacho para se lavar quando foi surpreendido pelo crocodilo. O réptil agarrou sua mão e tentou arrastá-lo para dentro da água.

“Comecei a gritar por socorro e usei os dedos da mão direita para atingir os olhos do animal. Foi quando ele afrouxou a mordida, e eu consegui escapar” , contou ao jornal Indian Express .

Moradores o socorreram e o levaram ao centro de saúde comunitário da região. Ele foi medicado e passa bem.





Ataque fatal

Segundo o jornal indiano, o ataque ocorreu uma semana após uma mulher de 45 anos, da vila de Tanladia, ter sido morta por um crocodilo na mesma região. Para evitar novos incidentes, o Departamento Florestal instalou barreiras em cerca de 120 pontos de acesso ao rio no entorno do parque.

“Também colocamos placas alertando sobre a presença de crocodilos e orientamos os moradores a não ultrapassarem as áreas isoladas” , afirmou o conservador florestal assistente Manas Kumar Das, ao Indian Express .