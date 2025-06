Reprodução Crocodilo do Nilo





Moradores da vila de Luganga, em Uganda, batizaram um crocodilo do Nilo de "Osama" após anos de ataques violentos que resultaram na morte de cerca de 80 pessoas entre 1991 e 2005. O animal, com aproximadamente 5 metros de comprimento e quase uma tonelada, arrastava moradores das margens do Lago Vitória e chegou a virar embarcações para capturar vítimas.

A escolha pelo nome "Osama" é uma referência a Osama Bin Laden, líder e fundador da Al-Qaeda, e um dos principais responsáveis por atentados contra alvos civis e militares dos Estados Unidos, em especial o episódio do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001.

Segundo relatos divulgados pela imprensa local, o crocodilo atacava tanto crianças quanto adultos. O porte e a força do animal alimentaram a crença de que ele fosse imortal. Por mais de uma década, o medo tomou conta da comunidade, que viu os casos se acumularem sem conseguir impedir os ataques.

A captura só aconteceu em 2005, após uma operação que mobilizou cerca de 50 pessoas, entre agentes da vida selvagem e moradores locais. Os responsáveis pela caçada usaram pulmões de vaca como isca para atrair o animal.

Após ser capturado, o crocodilo foi levado para o Uganda Crocs, um centro especializado em répteis, onde passou a integrar um programa de reprodução em cativeiro. Mesmo longe das águas do Lago Vitória, o histórico de ataques de "Osama" ainda é lembrado na região.