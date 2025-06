Reprodução/NBC News Uma aeronave Boeing 787 Dreamliner da Air India





O britânico que sobreviveu sozinho à queda do avião da Air India na semana passada ajudou a enterrar o irmão em um funeral realizado no oeste da Índia. As informações são da BBC.

Vishwashkumar Ramesh perdeu o irmão Ajay, que também estava a bordo do voo, mas não sobreviveu à tragédia.

Visivelmente abalado, Ramesh foi um dos carregadores do caixão durante o cortejo até o crematório na cidade de Diu. Seu braço e rosto ainda estavam cobertos por ataduras brancas (ele passou a maior parte dos últimos cinco dias hospitalizado).

O Boeing 787-8 Dreamliner, que seguia para Londres, caiu segundos após decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Pelo menos 270 pessoas morreram, a maioria delas passageiros.

A mãe de Ramesh acompanhou o caixão vestida com um sari azul, ao lado de outros enlutados. Ele o sustentava no ombro direito. Moradores da cidade, que perdeu outras 14 pessoas no acidente, saíram às ruas sob forte chuva para acompanhar a despedida.

Ainda não se sabe como Ramesh conseguiu sobreviver. Segundo um dos primeiros socorristas a chegar ao local, ele ainda tentou retornar ao avião em chamas para procurar o irmão.

Em um vídeo que veio à tona esta semana, é possível ver o motorista de ambulância Satinder Singh Sandhu guiando Ramesh em segurança para longe da fumaça espessa e das labaredas.

Sandhu, que supervisiona os serviços de emergência em Ahmedabad, contou que não sabia quem era Ramesh e que ele havia escapado do avião. Só descobriu mais tarde, pelas notícias, que ele era o único sobrevivente do desastre.

Vishwashkumar Ramesh, de 40 anos, estava na poltrona 11A do voo. O irmão dele, segundo relatos, se sentava a poucas fileiras de distância.

Todos os demais passageiros e tripulantes morreram, além de quase 30 pessoas que estavam no solo, quando o avião despencou e atingiu um alojamento de médicos.

Ramesh escapou milagrosamente, saindo dos destroços por uma abertura na fuselagem.

O vídeo mostra Sandhu, usando um turbante azul, aproximando-se de Ramesh e conduzindo-o até a ambulância.

Sandhu disse à BBC Gujarati que almoçava com colegas quando viu "um incêndio enorme com muita fumaça subindo ao céu".

"Achamos que fosse um acidente de carro ou explosão de gás. Logo soubemos que era um avião. Pedi uma ambulância imediatamente e corri para o local."

Ele afirmou que, mesmo após ser resgatado, Ramesh tentava voltar ao local do acidente.

"Ele estava em estado de choque. Entrava e saía do terreno. Tivemos que impedi-lo e colocá-lo na ambulância para receber atendimento", disse Sandhu. "Foi então que ele me contou que um parente estava preso nos destroços e que queria salvá-lo. Depois disso, não trocamos mais nenhuma palavra."

Ramesh disse à emissora indiana DD News que tentava encontrar o irmão Ajay. Em entrevista, contou que não acredita ter sobrevivido.





"Por um momento, achei que fosse morrer também. Mas quando abri os olhos e olhei ao redor, percebi que estava vivo. Ainda não consigo acreditar. Saí andando dos escombros."

A causa da queda do avião ainda não foi determinada. Autoridades analisam o gravador de voz da cabine e os dados de voo, a chamada caixa-preta, para tentar esclarecer o que aconteceu.