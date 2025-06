Reprodução/via Fox News Raios em praia da Flórida, Estados Unidos





Um homem de 29 anos, que passava a lua de mel com sua nova esposa na Flórida (EUA), morreu na tarde da última sexta-feira (20) após ser atingido por um raio.

Segundo a Fox News , por volta das 12h30 o recém-casado estava com água na altura dos joelhos no mar da New Smyrna Beach , uma praia da região, quando foi atingido pela descarga elétrica.

A vítima foi levada para um hospital local em estado crítico, onde morreu mais tarde devido aos ferimentos, informou a diretora de segurança da praia do Condado de Volusia, Tammy Malphurs, na segunda-feira (23).

Tempestade estava longe

De acordo com Malphurus, a tempestade estava à quilômetros de distância da costa, o que torna o impacto "uma ocorrência extremamente rara".

Uma testemunha disse ao portal norte-americano WESH que o céu estava azul e claro na hora da tragédia. O xerife do condado de Volusia, na Flórida, Mike Chitwood, confirmou que a vítima era um turista que estava em lua de mel atrasada com a esposa.

"Aos 29 anos, ele deveria ter comemorado muitos outros aniversários com ela por muitos anos. Enviando sinceras condolências a esta jovem em nome de todos nós do Condado de Volusia, que esperávamos que os esforços de nossos salva-vidas, equipe de emergência médica e equipe de emergência o trouxesse de volta para ela" , publicou em uma rede social.

Outras pessoas atingidas

Duas pessoas, que estavam em áreas próximas à praia de New Smyrna na sexta, também foram atingidas por raios, segundo autoridades locais.





Ambas as vítimas estariam jogando golfe no Venetian Bay Golf Course quando sentiram a descarga. No entanto, nenhuma delas precisou ser levada ao hospital para tratamento.

A Flórida registra mais raios por quilômetro quadrado do que qualquer outro estado, com uma média de 1,2 milhão de raios por ano, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida. Esta foi a primeira morte causada por um raio na Flórida em 2025.