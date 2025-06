reprodução/ABC News Yassin Khalifa, de 15 anos, sobreviveu após ser atingido por raio





Um adolescente de 15 anos foi atingido por um raio no Central Park, em Nova York, durante uma forte tempestade nesta quinta-feira (19). Em entrevista à rede ABC , no hospital, ele se diz "muito feliz por estar vivo".

O estudante do ensino médio Yassin Khalifa foi internado após ser atingido por um raio durante um piquenique com amigos no East Meadow, no Central Park. A tempestade chegou de forma repentina e surpreendeu o grupo.

Jovem não lembra como foi atingido

"Me encostei em uma árvore e falei: 'Ah, gente, vamos esperar a tempestade passar aqui mesmo', o que, pensando agora, talvez não tenha sido a melhor ideia" , contou Yassin.

Segundo ele, cinco segundos depois, estava no chão sem conseguir se mover e nem falar. A descarga elétrica o deixou desacordado por alguns minutos.

Quando a ambulância chegou, Yassin já estava consciente. Ele foi levado a um hospital próximo, onde recebeu atendimento e foi acompanhado por familiares. Ele não se lembra do momento em que foi atingido pela descarga elétrica.

O adolescente sofreu queimaduras de segundo grau no pescoço e na perna, mas está se recuperando bem, segundo a ABC.

"Aparentemente, eu tive muita sorte, porque minha coluna estava encostada direto na árvore, mas não houve dano nos nervos. Não perdi nenhum movimento, então estou bem aliviado com isso" , contou o sobrevivente.





Tempestade em Nova York

A tempestade também causou estragos em outras áreas da região metropolitana da cidade estadunidense.

No Queens, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro, e outra árvore foi arrancada pelos fortes ventos, destruindo veículos estacionados.