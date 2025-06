Reprodução/ Pulsar Imagens Vendedor ambulante de caipirinha









A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste sábado (21), um vendedor ambulante acusado de enganar um turista jamaicano na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a PCERJ, o turista caminhava pela orla quando foi abordado por dois ambulantes oferecendo caipirinhas. Após aceitar a bebida, o estrangeiro tentou realizar o pagamento com cartão, mas os suspeitos alegaram problemas na máquina e solicitaram diversas tentativas. Ao final, o valor debitado somou cerca de US$ 500, além de um pagamento adicional de US$ 110 feito em dinheiro vivo — quantia que, convertida, totaliza mais de R$ 3,5 mil.

A vítima percebeu o golpe e procurou imediatamente a delegacia, onde registrou o caso. Com base nas informações fornecidas, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar um dos suspeitos ainda na praia, com uma bandeja de bebidas em mãos. Ele foi prontamente reconhecido pelo turista e autuado por furto qualificado.





Durante as diligências, os policiais também identificaram o segundo envolvido, que possui antecedentes criminais. A autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva, além da decretação da prisão preventiva do segundo suspeito.

A Polícia Civil reforça que atua de forma contínua no combate a golpes praticados contra turistas e que denúncias podem ser feitas de forma anônima. A ação faz parte do esforço para garantir a segurança de visitantes e moradores em áreas turísticas da cidade.