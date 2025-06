Reprodução Noiva é morta a tiros após festa de casamento





Uma mulher foi morta a tiros na madrugada deste domingo (22) ao deixar a própria festa de casamento na cidade de Goult, uma pequena comunidade de mil habitantes no sul da França. Segundo informações de agências internacionais, o ataque aconteceu por volta das 4h30 (horário local), quando os noivos se despediam dos convidados.

De acordo com fontes ligadas à investigação, um grupo de homens encapuzados abriu fogo contra o casal na saída do salão comunitário onde a celebração acontecia. Durante a tentativa de fuga, o carro dos recém-casados atropelou um dos atiradores, que também morreu no local.

A polícia francesa trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com um possível acerto de contas ligado ao tráfico de drogas. Uma grande operação foi montada na região para localizar os demais envolvidos no ataque.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade da noiva nem do suspeito morto. O caso segue sob investigação.