Volusia Sheriff's Scott Allen Gardner sendo preso





Um homem de 33 anos foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, acusado de causar a morte do próprio filho de 1 ano e meio ao deixá-lo trancado dentro de um carro sob forte calor por mais de três horas. A informação é do site 'The New York Post'.

Segundo a polícia, Scott Allen Gardner teria ido cortar o cabelo e depois parado para beber em um bar, enquanto o menino Sebastian permanecia sozinho no veículo.

O caso aconteceu no dia 6 de junho, na cidade de Ormond Beach, a cerca de 13 quilômetros de Daytona Beach. Naquele dia, as temperaturas externas chegaram a 33°C, mas dentro do carro a situação foi ainda mais grave: os exames apontaram que o corpo da criança atingiu cerca de 43°C.

De acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Volusia, o pai deu versões contraditórias sobre os momentos que antecederam a morte do filho. Inicialmente, ele teria mentido ao relatar o que aconteceu. O menino só foi retirado do veículo horas depois, já em estado grave. Policiais ainda tentaram fazer os procedimentos de reanimação, mas Sebastian não resistiu.

Após investigações, Gardner foi localizado na casa da própria mãe e preso. Ele foi levado para a cadeia do condado de Volusia, acusado de homicídio culposo agravado de uma criança e negligência com risco de grande dano físico. A fiança foi fixada em US$ 100 mil (cerca de R$ 540 mil).

Imagens de câmeras corporais dos policiais registraram o momento da prisão. Segundo as autoridades, o mesmo agente que tentou salvar a vida do menino foi quem colocou Gardner em algemas.

Ao ser levado pela polícia, o homem recebeu gritos de apoio de duas pessoas, que afirmaram amá-lo. Gardner respondeu dizendo que também as amava, mas foi advertido por um dos agentes.