Não houve grandes avanços nas negociações de autoridades do Reino Unido, Alemanha e França com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em Genebra, na Suíça, nesta sexta-feira (20). A informação é da ABC News.

Os líderes europeus se reuniram com o líder iraniano, a pedido do Irã, na tentativa de discutir uma solução diplomática para conflito com Israel.

No mesmo dia, ainda antes da reunião, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), tenente-general Eyal Zamir, em vídeo gravado de uma base aérea, disse que "os israelenses devem se preparar para uma campanha prolongada contra o Irã".

Mais tarde, os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da França disseram que, apesar do resultado da reunião, os três países estão abertos a continuar as discussões com o Irã.

O diplomata iraniano também sinalizou que o país continua aberto às discussões.

"Fomos claros, o Irã não pode ter uma arma nuclear" , disse o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, a repórteres que aguardavam o fim do encontro.

"É extremamente importante que não vejamos a escalada regional deste conflito" , reforçou.

Na opinião do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, as operações militares podem atrasar, mas não eliminar as ambições nucleares do Irã.

“É por isso que a diplomacia é a única maneira” , defendeu.

Trump sobre a iniciativa europeia

Ainda de acordo com o ABC News, quando questionado sobre a reunião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que Israel tem "capacidade muito limitada" de continuar lutando sem a ajuda dos EUA e que "a Europa não seria capaz de ajudar".





Ele reiterou que sua decisão sobre o envolvimento dos Estados Unidos nos ataques ao Irã levará “duas semanas, no máximo”.

"Algumas vezes você precisa de dureza para fazer a paz", disse.

Questionado ainda pelos repórteres sobre a possibilidade de pedir a Israel que pare de atacar o Irã, já que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que o país não negociará enquanto os ataques israelenses continuarem, Trump disse que seria muito difícil fazer esse pedido agora.

“Se alguém está ganhando, é mais difícil do que se alguém está perdendo. Mas estamos prontos, dispostos, capazes e temos falado com o Irã, Vamos ver o que acontece” .