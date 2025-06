Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não aceitará qualquer acordo de trégua temporária com o Irã e voltou pressionar o país pelo "fim definitivo" de seu programa nuclear. A declaração foi dada durante o voo de retorno a Washington, após sua saída antecipada da cúpula do G7, no Canadá.

"Não disse que queria um cessar-fogo. Quero um fim definitivo, com o Irã desistindo inteiramente das armas nucleares", afirmou Trump a jornalistas que acompanhavam a comitiva presidencial. Para ele, o Irã deve desistir completamente de desenvolver armamentos atômicos.

Trump também indicou que poderá enviar representantes para dialogar com Teerã, mas deixou a decisão em aberto. Entre os nomes citados estão o enviado especial ao Oriente Médio, Steve Witkoff, e o vice-presidente JD Vance. "Talvez. Depende do que acontecer quando eu voltar", disse.

A declaração ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, com a intensificação dos ataques entre Israel e Irã. O presidente justificou seu retorno antecipado à Casa Branca pela necessidade de acompanhar de perto a situação.

"Os israelenses não estão diminuindo o ritmo dos ataques ao Irã. Vocês verão mais nos próximos dois dias", declarou.

Israel anunciou nesta segunda-feira (16) que matou o chefe do Estado-Maior iraniano em um ataque aéreo, enquanto mísseis disparados do Irã atingiram áreas próximas aos aeroportos de Tel Aviv e Herzliya.

Questionado sobre a possibilidade de uma ação direta dos Estados Unidos, Trump evitou antecipar qualquer posição, mas deixou claro que reagirá em caso de agressão a forças americanas.

"O Irã sabe que não deve tocar em nossas tropas. Se fizerem algo contra nosso pessoal, responderemos com força" , disse.

Apesar do apoio às ofensivas israelenses, Trump afirmou esperar que o impasse seja resolvido sem a necessidade de envolvimento militar dos EUA.





Diplomatas ouvidos pela imprensa americana indicam que o Irã busca o apoio de países árabes para propor uma reabertura das negociações nucleares, desde que Israel suspenda a ofensiva. A Casa Branca, por sua vez, tem comunicado a aliados que não pretende participar diretamente do conflito, a menos que ele ameace cidadãos ou tropas americanas.