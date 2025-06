Reprodução/X Ataque iraniano a Israel





Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio, ministros das Relações Exteriores de Reino Unido, França e Alemanha se reúnem nesta sexta-feira (20) com o chanceler iraniano Abbas Araghchi , em Genebra, na Suíça, para buscar uma solução diplomática para o conflito entre Israel e Irã.

O encontro, articulado após dias de negociações por telefone, também conta com a presença do chefe de política externa da União Europeia.

A iniciativa europeia acontece enquanto os Estados Unidos sinalizam cautela sobre um possível envolvimento militar direto. O presidente Donald Trump, que havia avaliado a possibilidade de apoiar Israel em ataques a instalações nucleares iranianas, anunciou que só tomará uma decisão nas próximas duas semanas. A Casa Branca reforçou que, por enquanto, a preferência é por uma saída negociada.

As tratativas entre Washington e Teerã seguem delicadas. Um encontro previsto para o último domingo em Omã foi cancelado após o início da ofensiva aérea israelense contra alvos nucleares iranianos. Nesta sexta, Araghchi afirmou à TV estatal iraniana que o país não aceitará negociar enquanto os ataques de Israel continuarem. “Não há espaço para diálogo com qualquer parte até que a agressão pare” , disse o chanceler.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian , reforçou a posição, condicionando qualquer conversa sobre o programa nuclear ao fim imediato dos bombardeios israelenses. Mesmo assim, a Casa Branca confirmou que continua em contato com representantes iranianos, por meio de canais indiretos.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy , declarou que existe uma “janela de duas semanas” para se alcançar uma solução política que evite um conflito ainda maior. Após uma reunião com autoridades americanas em Washington, Lammy afirmou que os EUA e os europeus estão alinhados na exigência de que o Irã jamais obtenha armas nucleares.

Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU se prepara para realizar uma nova sessão sobre o conflito, a pedido do Irã, com apoio de Rússia, China e Paquistão.

Israel, por sua vez, segue firme na ofensiva. Desde a última sexta-feira, forças israelenses atacam alvos estratégicos no Irã, incluindo cientistas nucleares, líderes militares e instalações de mísseis. Teerã lançou mais de 450 mísseis e mil drones contra o território israelense, deixando pelo menos 24 mortos e milhares de feridos.

A Casa Branca reiterou que qualquer novo acordo nuclear com o Irã deverá impedir o enriquecimento de urânio e eliminar a capacidade do país de produzir armamentos atômicos. “O presidente sempre busca uma solução diplomática, mas não hesitará em usar a força, se for necessário” , declarou a porta-voz Karoline Leavitt.

Diplomatas europeus afirmam que a prioridade nas conversas com o Irã será evitar uma escalada regional e reforçar pressões para que Teerã retome as negociações sobre seu programa nuclear.