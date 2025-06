Reprodução/ IDF O Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir





O Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), tenente-general Eyal Zamir, disse nesta sexta-feira (20) que os israelenses devem se preparar para uma "campanha prolongada" contra o Irã a fim de "eliminar uma ameaça dessa magnitude".

A declaração foi feita em vídeo gravado em uma base aérea e destacada pelo o jornal The Times of Israel.

Na transmissão, Zamir afirma que “o Irã vem construindo há anos um plano claro para destruir o Estado de Israel" e que, nos últimos meses, "o plano atingiu um ponto sem retorno, onde as capacidades atingiram a capacidade operacional".

"Lançamos a campanha quando o Irã possuía cerca de 2.500 mísseis terra-terra, com uma alta taxa de produção, de modo que, em aproximadamente dois anos, esperava-se que possuíssem cerca de 8.000 mísseis" , declarou.

Zamir afirmou também que os esforços do Irã com mísseis balísticos, seus aliados no Oriente Médio e os avanços nucleares obrigaram Israel a atacar e desferir um golpe preventivo.

"As FDI não ficarão paradas, observando o desenvolvimento das ameaças. Como parte de uma doutrina emergente, agiremos proativamente e com antecedência para prevenir uma ameaça existencial e enfrentar qualquer desafio" , enfatiza.

Preparação de anos

Ainda segundo ele, as FDI se prepararam para esta operação durante anos e ela foi lançada "graças à convergência de condições operacionais e estratégicas".

" Se tivéssemos atrasado, correríamos o risco de perder essas condições e entrar na campanha no futuro em uma posição de clara desvantagem. Entendemos que a história não nos perdoaria se não agíssemos agora para defender a existência do povo judeu no Estado de Israel" , ressalta.

O chefe da FDI disse também que os ataques-surpresa iniciais das FDI contra o Irã "alcançaram resultados extraordinários".

"Eliminamos o alto comando inimigo, infligimos danos profundos a componentes do programa nuclear, abrimos um corredor aéreo para Teerã, identificamos e destruímos cerca de metade dos lançadores de mísseis, alguns minutos antes do lançamento, e surpreendemos o inimigo apesar de seu estado de alerta elevado" , afirma.

Ataque a civis

E continua: "Caros cidadãos israelenses, paralelamente às operações ofensivas, a defesa da frente interna continua. Este é um desafio diferente do que conhecemos até agora. O inimigo, em sua fraqueza, alveja deliberadamente civis, como vivenciamos mais uma vez no recente bombardeio. Nossos inimigos não entendem que a frente interna israelense é a fonte da força das FDI, não sua fraqueza."

Zamir ressalta que Israel está se preparando para uma série de possíveis desdobramentos.





“Embarcamos na campanha mais complexa da nossa história. Lançamos esta campanha para eliminar uma ameaça desta magnitude, contra um inimigo como este, o que exige prontidão para uma campanha prolongada. As FDI estão preparadas para isso. A cada dia que passa, nossa liberdade de ação aumenta e a do inimigo diminui” .

Zamir destaca, para concluir sua declaração em vídeo, que a campanha não acabou e, embora as FDI tenham alcançado resultados significativos, dias desafiadores ainda virão e que é preciso permanecer alertas e unidos até que a missão seja concluída.

“Estou confiante de que, juntos, concluiremos esta campanha com a mão de Israel no comando” , finaliza.

Israel segue com a ação, aguardando uma decisão dos Estados Unidos sobre participarem ou não dos ataques ao Irã.