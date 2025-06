Reprodução/redes sociais Irã contra ataca Israel com mísseis balísticos





O governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, afirmou neste sábado (14) que está em contato com as delegações de autoridades brasileiras em Israel e as autoridades do país.

Além da relação com o governo israelense, o Itamaraty afirma que também está em contato com as Relações Exteriores da Jordânia, com objetivo de abrir uma alternativa de evacuação pelo país. A ideia é que as autoridades brasileiras cruzem a fronteira por terra.

Autoridades em Israel

Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte Álvaro Damião (União), prefeito de BH, precisou se abrigar em bunker em Israel





Em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, 41 autoridades brasileiras estavam em território israelense, à convite do governo local, com o objetivo de conhecer modelos de segurança pública e inovações tecnológicas na área.

A previsão era de que a viagem durasse até o dia 20 de junho, mas, após os ataques, o espaço aéreo foi fechado, e os brasileiros não sabem quando vão conseguir deixar o país.

Entre as autoridades, está o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), que relatou como foi acordado no meio da madrugada para se abrigar em um bunker, durante os ataques realizados pelo Irã.

"O governo brasileiro tomou conhecimento da presença de duas comitivas de autoridades estaduais e municipais do País em Israel, a convite do governo local, no momento do início das hostilidades em curso, com o ataque israelense ao Irã, na noite de quinta-feira (12)" , afirmou o Itamaraty.

O secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, Carlos Sérgio Sobral Duarte, pediu à diplomacia israelense “tratamento prioritário à saída em segurança das delegações brasileiras” . Israel tem orientado todas as comitivas estrangeiras a permanecerem no país até que as condições permitam deslocamentos por terra ou pelo ar.

Quem são as autoridades brasileiras em Israel?

Receberam o convite de Israel e estão presentes na viagem quatro prefeitos, quatro vice-prefeitos e também o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União).





A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, também estava na viagem, mas deixou o país antes ataques.

Veja lista completa dos brasileiros: