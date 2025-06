Reprodução/The Times of Israel Míssil iraniano atingiu a região central de Israel





O Irã lançou uma nova série de ataques de mísseis balísticos contra Israel na sexta-feira (13) à noite e no início da manhã de sábado (14), no horário local.

De acordo com o jornal The Times of Israel , a população precisou se proteger nos abrigos. O sistema de defesa israelense interceptou grande parte dos projéteis.

Nos novos ataques, três pessoas morreram e pelo menos 80 ficaram feridas. Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), foram quatro ondas de ataques durante a noite, cada uma composta por dezenas de mísseis.

Os projéteis atingiram o centro do país, com explosões que foram ouvidas em Tel Aviv.

Escalada no conflito

Reprodução/redes sociais Irã ataca Israel





Na madrugada de sexta-feira (noite de quinta no Brasil), Israel lançou bombas sobre áreas nucleares e militares iranianas. O objetivo foi desarticular o programa nuclear do país.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou às autoridades iranianas que "Teerã vai queimar" se continuar disparando mísseis contra civis israelenses.

Um dos principais chefes da Guarda Revolucionária e um das Forças Armadas do Irã morreram. Neste sábado (14), a mídia estatal iraniana afirma que 78 pessoas já foram mortas no país.





O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os bombardeios vão durar "o quanto for necessário". "Estamos em um momento decisivo na história de Israel" , disse.

Na manhã deste sábado, o exército israelense deve retomar a operação, segundo o chefe das IDF. "As Forças de Defesa de Israel estão procedendo de acordo com seus planos operacionais, e os caças da Força Aérea estão prontos para retomar os ataques a alvos em Teerã" , comunicaram as autoridades.