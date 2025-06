Reprodução/redes sociais Incêndio em instalações energéticas do Irã, após ataques de Israel





As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram na manhã de domingo (15), pelo horário local, um ataque à infraestrutura energética do Irã, incluindo refinarias de gás e petroquímicas. A escalada no conflito acontece após o Irã lançar mísseis ao centro israelense.

Os bombardeios também atingiram a sede do Ministério da Defesa do Irã, bem como à "sede do projeto nuclear e alvos adicionais", segundo comunicado das IDF obtido pelo jornal The Times of Israel .

De acordo com os militares, os ataques miram "uma extensa série de ataques a alvos em Teerã relacionados ao projeto de armas nucleares do regime iraniano" .

📢 Tehran is burning. Power outages across northern Tehran.

~ Flames engulf the skyline as #Israel reportedly strikes Shahran Oil Depot west of the capital. Israel had warned: target our civilians, and you’ll pay a heavy price. #IsraeliranWar pic.twitter.com/0uSsPmrN5M— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 14, 2025





#BREAKING Electricity has been cut in Tehran’s Shahran neighborhood after Israeli airstrikes targeted gasoline and oil depots in the western part of the city. pic.twitter.com/5PSaxzGKe7 — Iran International English (@IranIntl_En) June 14, 2025





The fire at the Shahran Oil Depot to the west of the Iranian capital of Tehran continues to spread to the remainder of the tanks, which appears to consist of at least 11. pic.twitter.com/P5a1ptX2ZB — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025





Ponto estratégico

Um comunicado feito pelo ministério do petróleo do Irã afirma que drones israelenses acertaram uma parte do campo de gás South Pars, na província de Bushehr, um dos maiores do mundo e essencial na produção energética do país.

O Irã é um dos maiores produtores de energia do mundo, com a segunda maior reserva global de gás e a quarta maior reserva de petróleo bruto.

A agência de notícias semioficial Tasnim disse que a produção de 12 milhões de metros cúbicos de gás foi suspensa após o ataque em South Pars, que resultou em um incêndio.

Em um recado de vídeo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a campanha militar do país e afirmou que Israel vai bombardear "todo lugar e todos os alvos" no Irã.





Resposta iraniana

O Irã lançou novos ataques ao território israelense com mísseis balísticos, matando ao menos três pessoas. O disparo deixou cerca de 80 pessoas feridas, de acordo com o Serviço Nacional de Emergência, informou o The Times of Israel .

Na madrugada de domingo (15) em Israel, ao menos cinco mortes foram confirmadas no país em razão dos ataques do Irã no sábado.