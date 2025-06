Reprodução/redes sociais Câmera de segurança registrou o momento da tragédia









Um menino de 2 anos matou a mãe, de 27 anos, com um disparo acidental, na noite desta sexta-feira (13), na residência da família, no município Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul.

A tragédia aconteceu quando o menino, que estava com os pais na varanda da casa, pegou uma pistola de 9mm que estava sobre uma mesa e, enquanto manipulava a arma, acabou apertando o gatilho acidentalmente.

De acordo com a polícia, a mulher foi atingida no braço e no tórax.

Uma câmera de segurança do local registrou a tragédia. Veja o vídeo abaixo.

As imagens mostram a vítima levantando-se rapidamente após ser atingida, enquanto a criança se assusta corre em sua direção e a abraça.

Ela tenta andar, mas acaba caindo. Enquanto isso, o marido pega a arma do chão, leva até outro ponto fora do alcance da câmera e volta rapidamente para tentar prestar socorro.

A mulher foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que está investigando o caso, apreendeu a pistola, uma Glock modelo 45, calibre 9x19mm, um carregador, quatro munições intactas da marca CBC e 15 munições da marca S&B, sendo quatorze intactas e uma deflagrada.





As autoridades vão apurar as circunstâncias da posse e do armazenamento da arma, bem como a conduta dos responsáveis pela criança durante o ocorrido.

A criança poderá ser encaminhada ao Conselho Tutela r para acompanhamento psicossocial.

Assista ao registro da câmera de segurança. As cenas são fortes.