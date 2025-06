Reprodução/Dubai Media Office Prédio de 67 andares em Dubai em chamas













Um incêndio de grandes proporções atingiu o arranha-céu Tiger Tower - também conhecido como Marina Pinnacle -, de 62 andares, localizado em Dubai Marina.





As chamas começaram por volta das 21h30 desta sexta-feira (manhã deste sábado, no horário de Brasília) nos andares superiores do edifício, provocando a evacuação de mais de 3.800 moradores, distribuídos em 764 apartamentos.

A operação de resgate mobilizou diversas equipes de emergência, que levaram cerca de seis horas para controlar o fogo. Apesar da intensidade do incêndio, as autoridades locais confirmaram que não houve registro de feridos.

O Dubai Media Office comunicou na rede social X (antigo Twitter) que o edifício foi totalmente evacuado e que a fumaça visível na manhã seguinte era resultado das operações de resfriamento conduzidas pelos bombeiros.

Moradores afetados foram encaminhados para abrigos temporários organizados em parceria com o governo e o desenvolvedor do prédio. As ruas próximas ao edifício foram interditadas provisoriamente para garantir a atuação das equipes de emergência, incluindo o trecho entre as estações de metrô Dubai Marina e Palm Jumeirah.





Entre os relatos de moradores, alguns destacaram momentos de pânico e dificuldade para sair do edifício. Um dos residentes afirmou ter sentido cheiro de fumaça vindo do andar acima de seu apartamento e, ao tentar sair pela escada, deparou-se com densa fumaça, sendo forçado a utilizar o elevador — uma prática altamente desaconselhada em situações de incêndio.

As autoridades abriram investigação para apurar as causas do incidente. Até o momento, não há indícios de que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente, e a expectativa é de que laudos técnicos esclareçam as circunstâncias que levaram ao início das chamas.