Reprodução/Prefeitura de Belo Horizonte Álvaro Damião (União) precisou se abrigar em bunker em Israel





O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), se abrigou em um bunker em Israel após sirenes de alerta tocarem, por volta das 3h da manhã no horário local (21h no Brasil), devido a ameaças de bombas aéreas.

Álvaro está no país à convite do governo israelense, que pagou a ida dele e de outros 40 convidados de várias cidades brasileiras e também da América do Sul e Central.

O chefe do Executivo da capital mineira viajou com o objetivo de conhecer modelos de segurança pública e inovações tecnológicas na área. A previsão era de que Damião permanecesse no país até a próxima sexta-feira (20), mas, após os ataques, o espaço aéreo foi fechado. "Temos que aguardar", afirmou.

Retaliação iraniana

Na mesma madrugada, noite de quinta (12) no Brasil, as Forças de Defesa israelenses lançaram uma série de ataques aéreos contra instalações nucleares e militares do Irã. O chefe da Guarda Revolucionária e o chefe das Forças Armadas do Irã teriam sido mortos na ação.

Em retaliação ao ataque, o Irã lançou mais de 100 drones em direção a Israel — que teria sido o motivo para as sirenes. O prefeito de Belo Horizonte dormia em um alojamento de uma universidade israelense.

"Acordei assustado"

X/Reprodução Israel monitora e tenta interceptar os ataques





Em entrevista à Rádio Itatiaia, Damião contou que foi acordado às 3h da manhã com sirenes que indicavam que todos deveriam se dirigir para bunkers em busca de proteção contra uma ofensiva iraniana.

O prefeito relatou momentos de tensão e dúvida sobre o que pode acontecer nas próximas horas no país. "Quando chegamos aqui [em Israel] ganhamos uma aula mostrando como chegar ao bunker. Nós tivemos essa aula e hoje tive que colocar a aula em prática” , conta à Itatiaia.

Damião explica que entre o momento que ouviu a sirene e a primeira ação foram poucos segundos. Quando estava descendo para o bunker só teve tempo para pegar uma roupa. Na entrevista, feita por volta da meia-noite no Brasil, o prefeito ainda estava no bunker.





Álvaro Damião também contou que recebeu ligação da embaixada de Israel, que informou sobre a necessidade de esperar as próximas horas.

“A gente está num lugar seguro. As pessoas não têm pânico no olhar. Nós não estamos acostumados, mas as pessoas aqui estão e nos transmitem tranquilidade” , completou.

O Portal iG tenta contato com a assessoria do prefeito para saber se ele segue no bunker e se há novas informações. Esta reportagem será atualizada assim que tivermos uma resposta.