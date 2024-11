Ansa Campanha de Harris tem sido otimista em seu trabalho de campo

Um representante da campanha de Harris disse que, até as 13h (horário de Brasília), mais de 100 mil portas foram batidas por funcionários e voluntários da campanha no estado da Pensilvânia .

O local é considerado um “campo de batalha” por ser um dos estados mais decisivos para a eleição . As informações são da CNN .

A vice-presidente Kamala Harris realizou seu último comício na Filadélfia na noite de segunda-feira e, embora ela não esteja na campanha na terça-feira, sua campanha está avançando na prática.

“Estamos nos certificando de que estamos indo para cada centímetro no campo”, disse o representante. O mandato: “Bata até o fim.”

A campanha de Harris tem sido otimista em seu trabalho de campo, tentando consolidar sua coalizão, ao mesmo tempo em que a fortalece apelando para republicanos descontentes em condados rurais republicanos que anteriormente apoiaram o ex-presidente Donald Trump e fortalecendo os eleitores latinos.

O candidato a vice-presidente, o governador Tim Walz, fará uma parada em Harrisburg, Pensilvânia, na terça-feira para mobilizar eleitores no crucial estado de campo de batalha. Harris, enquanto isso, está pegando o telefone, participando de entrevistas de rádio em uma tentativa final de impulsionar a participação em estados indecisos.

“Durante o dia, estarei, hoje o dia todo, falando com as pessoas e lembrando-as de sair para votar. E nesse ponto, lembrarei seus ouvintes que hoje é dia de eleição”, disse Harris durante uma entrevista na terça-feira de manhã com o 'The Big K Morning Show with Larry Richert.'

“Gostaria de pedir a todos que se lembrem de que, em nossa democracia, o povo decide e seu voto é seu poder”, acrescentou ela.