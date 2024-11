Divulgação/Construction Global Navio Flip pode girar 90º no mar e ficar na vertical





O navio que “ fica em pé ” — embarcação que consegue mudar da posição horizontal para vertical — foi utilizado por mais de 50 anos em pesquisas científicas nos oceanos e iria se “aposentar”, com o destino de virar sucata. Em sua última viagem, ao invés de ser levado para o México para o desmanche, ele acabou sendo levado para a Europa para ser reformado.

Ele foi batizado de Flip , iniciais de " Floating Instrument Platform " (Plataforma de Instrumento Flutuante, em inglês), além do fato da sigla formar a palavra “ virar ”, a principal característica do navio, que foi salvo do desmanche por uma empresa inglesa dedicada a criar maneiras de as pessoas viverem debaixo d´água, em módulos submarinos tecnológicos.

A diretoria da inglesa Deep ficou tocada com a decisão de desmanchar o navio, único do mundo no gênero, e enviou uma equipe para o México para comprar a embarcação e dar um novo destino a ele.

Funções do navio

Durante décadas, o Flip foi operado por equipes americanas do Departamento de Pesquisa Naval da Marinha dos EUA e do Scripps Institution of Oceanography, até o fim dos serviços em 2023.

A embarcação era capaz de mudar da posição horizontal para a vertical e virava uma espécie de torre fincada no mar, para que os cientistas estudassem presencialmente os oceanos, realizando pesquisas que iam da medição de intensidade das correntes marítimas ao significado do canto das baleias.

Após ser comprado pela empresa inglesa, o navio Flip está em um estaleiro em Barcelona para ser reformado e modernizado para ser utilizado pela empresa como suporte aos planos de construir módulos submersos habitáveis.

"O Flip nasceu da audácia de um grupo de engenheiros, que ousou construir um navio que afundava de propósito. E a nossa missão é tão ousada quanto aquela: permitir aos humanos habitar o mar", explicou a CEO da empresa, Kristen Tertoole.

A reforma levará cerca de um ano e meio, e a estimativa é que o navio volte a atuar em 2026, quando já terá se passado quase 75 anos desde que foi criado.

Como ele afunda e volta?

O Flip foi criado no final da década de 1950 por dois engenheiros americanos e inaugurado em 1962, com objetivo de atuar em pesquisas oceânicas. A partir de um comando, a água do mar entra na parte frontal do casco (um grande cilindro oco, repleto de válvulas e compartimentos), e, com o peso da água, o Flip começava a erguer a popa e mergulhar gradativamente no oceano.





Minutos depois, o navio ficava “em pé” no mar, totalmente na vertical, só com a popa fora d´água, como um periscópio. Para voltar à posição normal, bastava fazer o processo inverso, injetando ar comprimido no interior do casco e retirando a água para o navio voltar a ficar na horizontal.

Foi considerado um prodígio da indústria naval, especialmente pelas soluções originais que continha, como anteparas internas que giravam junto com o casco e algumas peculiaridades, como dois vasos sanitários em cada banheiro, sendo que um ficava no chão e outro na parede.