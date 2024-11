Ansa Donald Trump e Kamala Harris disputam a presidência dos Estados Unidos

ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e sua esposa, Melania , votaram na tarde desta terça-feira (5), na Flórida , nas eleições que vão definir o próximo mandatário do país.

O republicano e a ex-primeira-dama votam em um centro recreativo em Palm Beach , perto de Mar-a-Lago, onde acompanhará a apuração dos votos.

O candidato à Presidência dos EUA , que escolheu votar presencialmente neste ano, chegou à Flórida depois de ter realizado seu último comício da campanha em Grand Rapids , no Michigan .

Em declaração à imprensa, Trump disse que esta foi "a melhor campanha de todas" e se sente "confiante", porque acredita ter feito um "bom trabalho".

Ele voltou a afirmar que os Estados Unidos estão em decadência e com muitos problemas, sendo a entrada de migrantes ilegais um deles e um dos assuntos mais importantes da eleição.

O republicano enfatizou ainda que não preparou um discurso, caso vença as eleições, mas não pensa em perder e pode fazer isso rapidamente. "Acho que teremos uma grande vitória. Temos uma vantagem significativa", destacou.

Mais cedo, o senador JD Vance , candidato republicano à vice na chapa de Trump , registrou seu voto ao lado da família em Cincinnati , Ohio. "Olha, eu me sinto bem. Você nunca sabe até saber, mas eu me sinto bem com essa corrida", declarou ele.

Acompanhado de uma escolta de policiais, Vance estava junto de sua esposa, Usha, e seus três filhos. Falando à imprensa, ele revelou que mais tarde seguirá para Palm Beach, para se unir a Trump durante a apuração.



kamala Harris voltou antecipado



No último domingo (3), a vice-presidente Kamala Harris afirmou aos jornalístas que votou enviando uma cédula pelo correio para seu estado natal, Califórnia.

Kamala concedeu entrevista aos repórteres após participar de um culto e fazer comentários na Igreja Institucional de Deus em Cristo Greater Emmanuel, em Detroit. Ela também respondeu perguntas sobre Gaza e como sua campanha responderia se Donald Trump declarasse uma vitória antecipada nesta terça-feira.



A vice-presidente, porém, evitou responder a uma pergunta sobre se ela votou na Proposta 36 do estado, uma medida eleitoral que aumentaria as penalidades para alguns crimes relacionados a roubo e drogas.





“Então, minha cédula está a caminho da Califórnia, e vou confiar no sistema que ela chegará lá”, disse ela.

“Não vou falar sobre a votação porque, honestamente, é domingo antes da eleição e não pretendo criar um endosso de uma forma ou de outra em torno disso, mas eu votei”, completou.