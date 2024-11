ANGELA WEISS O último e único empate nas eleições dos EUA aconteceu em 1800





As eleições para escolha do próximo presidente dos Estados Unidos acontecem nesta terça-feira (5), na disputa entre a candidata democrata Kamala Harris e do candidato republicano Donald Trump .

Esta é considerara uma das eleições mais atípicas da história americana , onde o vencedor poderá ser a primeira mulher do país ou um presidente com condenação na Justiça.

As pesquisas mostram um dos cenários mais apertados da história recente, sugerindo que o resultado pode ser decidido por uma margem ínfima.

Um dos fatores mais cruciais para definir o vencedor na corrida entre Donald Trump e Kamala Harris são os chamados " estados-pêndulo ". São sete estados que não possuem grande histórico de votação pendente para nenhum dos lados. Eles incluem Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

O que acontece se der empate?

O número total de votos eleitorais, 538, é um número par, o que significa que um empate é possível. Já aconteceu uma vez antes, em 1800, embora as regras fossem um pouco diferentes naquela época.

Se nenhum candidato atingir os 270 votos eleitorais necessários para vencer a eleição, o Novo Congresso escolheria o presidente e o Senado escolheria o vice-presidente, no que é conhecido como uma "eleição contingente".

Cada um dos 50 estados teriam um voto. Atualmente, a maioria das delegações na Câmara são comandadas pelos republicanos. Mesmo que percam a maioria geral da Câmara em novembro, o partido de Trump provavelmente ainda controlariam mais da metade das delegações do Congresso. Delegações nas quais há uma divisão igual entre republicanos e democratas (atualmente são duas) não seriam contadas.

Em resumo, um empate no Colégio Eleitoral provavelmente resultaria na presidência de Donald Trump.

Colégios eleitorais

Chegar a assumir a Casa Branca é um exercício de mapeamento para candidatos presidenciais. Eles devem parear os estados que estão seguramente em sua coluna partidária com estados-pêndulo suficientes para chegar a 270 colegiados.





Cada estado norte-americano possui um número diferente de votos eleitorais, de acordo com otamanho da delegação do Congresso de um estado, com um voto eleitoral para cada senador e membro do Congresso, o que também está ligado diretamente com o tamanho da população de cada região.

Os estados mais populosos são Califórnia (54 votos eleitorais), Texas (40 votos eleitorais) e Flórida (30 votos eleitorais).