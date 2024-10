Reprodução/ X @GovRonDeSantis Governador da Flórida se pronunciou nesta quinta-feira (10)





O governador da Flórida , Ron DeSantis , afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (10) que o furacão Milton foi menor do que o esperado: “foi significativo, mas não o pior cenário possível”, disse.

DeSantis classificou o estrago da tempestade como menor do que o observado pela passagem do furacão Helene , em setembro, que deixou ao menos 230 mortos.

“Entenderemos melhor a extensão dos estragos ao longo do dia”, disse o governador, que também manteve a maioria das escolas no estado fechada ao longo do dia; as aulas devem ser retomadas a partir de sexta-feira (11). Ron DeSantis ainda destacou a necessidade de cuidado com o rescaldo da tempestade, e pediu que os moradores do estado não tentem retornar às suas casas por enquanto.

Risco de inundações segue alto

O perigo de inundação na cidade de Tampa continua na manhã desta quinta-feira (10), embora a cidade tenha evitado os piores temores de tempestade, disse a prefeita Jane Castor através de um comunicado.

“Não acabou. Às 7:00 desta manhã, quando a maré alta chegar, os rios vão inundar todo o Condado de Hillsborough, não apenas na cidade de Tampa”, afirmou.

Castor disse que fará um sobrevoo pela cidade ao amanhecer para avaliar melhor os danos, que cortaram a energia da maioria dos moradores. O chefe de polícia de Tampa, Lee Bercaw, disse que os policiais chegaram em uma casa durante a noite de quarta, onde 15 pessoas ficaram presas por uma árvore caída, incluindo crianças pequenas. Todas elas foram resgatadas.





Furacão Milton

Ao menos 10 pessoas morreram durante a passagem do furacão Milton na Flórida desde a noite de quarta-feira (9), quando ele tocou o solo do estado por volta das 20h30 (horário local).

A tormenta, que já foi classificada como de categoria 5, chegou aos Estados Unidos com ventos máximos de 193 km/h, deixando mais de 2,8 milhões de lares sem eletricidade e provocando inundações.

