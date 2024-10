Reprodução O alerta gerado pela proximidade do furacão Milton, que ganhou velocidade e dimensão assustadoras surpreendendo até os especialistas, causou um esvaziamento de cidades na Flórida.

Autoridades estadunidenses informaram, na manhã desta quinta-feira (10), que quatro pessoas morreram durante a passagem do furacão Milton na Flórida, considerado um dos fenômenos mais perigosos dos últimos tempos. O furacão tocou o solo do estado por volta das 20h30 (horário local) nesta quarta-feira (9), conforme informações do NHC (Centro Nacional de Furacões).

As mortes foram registradas no condado de Saint Lucie, localizado a cerca de 225 quilômetros a leste de Sarasota, na costa do Golfo do México. O xerife do condado, Keith Pearson, informou em entrevista à WPTV-TV sobre "múltiplas fatalidades", embora não tenha especificado o número exato. Um porta-voz dos bombeiros disse à NBC News que ao menos duas pessoas morreram, e várias outras foram encaminhadas a hospitais.

Os óbitos ocorreram em uma casa de repouso nas proximidades de Fort Pierce. O xerife mencionou que as equipes estão verificando todas as residências para ajudar os afetados, com operações de busca e resgate em andamento. "Este é um evento climático como nenhum outro", afirmou, revelando que entre "6 a 12" tornados atingiram o condado, danificando ou destruindo mais de 100 casas.

O porta-voz Erick Grill informou que o condado já tem três abrigos, mas está considerando a conversão de outra escola em um quarto abrigo para atender os desabrigados pelos tornados. O governador da Flórida, Ron DeSantis, relatou que 116 alertas de tornado foram emitidos, com 19 confirmados na mesma data.

O furacão Milton chegou à Flórida com ventos máximos de 193 km/h, conforme relatórios da agência. A Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida alertou os moradores para continuarem se abrigando e vigilantes. Centros de evacuação em Sarasota estão superlotados, abrigando quase 10 mil pessoas e 1.700 animais de estimação, o maior número já registrado durante uma evacuação na cidade de 57 mil habitantes.

Originado na costa mexicana, o furacão Milton intensificou-se rapidamente entre segunda (7) e terça-feira (8), com rajadas de vento superando os 280 km/h, mas desacelerou ao se aproximar do continente. Para ser classificado como furacão , são necessárias características específicas, incluindo origem tropical e ventos superiores a 119 km/h.

Os moradores foram orientados a se prepararem para os possíveis impactos do furacão. O prefeito de Bradentown, Gene Brown, sugeriu que aqueles que optaram por permanecer na cidade escrevessem seus nomes nos braços, para facilitar a identificação em caso de fatalidades.

Antes de atingir os Estados Unidos, Milton já havia causado inundações, apagões e transbordamentos de rios em Yucatán (México) e alagamentos em Havana (Cuba), apesar de não estarem diretamente na rota do furacão.

Pelo menos 301 furacões passaram pelos Estados Unidos entre 1851 e 2022. A Flórida somou 120 tempestades neste período e o Texas, 63. Depois, surgem os estados da Louisiana (63), Carolina do Norte (58), Carolina do Sul (32), Alabama (23) e Georgia (21). Ao todo, 19 estados norte-americanos já foram afetados por algum tipo de furacão.

