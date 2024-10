Reprodução/CNN Repórter foi atingindo durante temporal provocada pelo furacão





O jornalista da CNN Anderson Cooper , de 57 anos, foi atingido no rosto pelo o que parece ser um pedaço de uma placa, enquanto fazia uma transmissão ao vivo em meio à ventania provocada pelo furacão Milton .

O incidente aconteceu na noite desta quarta-feira (9) em Bradenton , cidade da Flórida ( EUA ). Cooper estava às margens do Rio Manatee , lugar impactado apenas 30 minutos depois do furacão Milton atingir a costa centro-oeste do estado americano.

"Você podia ver na luz ali, (o vento) está apenas soprando do Rio Manatee. Ele está vindo do nordeste e a água está realmente começando a transbordar", disse Cooper antes de ser atingido por um pedaço de destroço retangular.

"Uau, OK, isso não foi bom", acrescentou o jornalista depois de ser atingido. Acostumado com coberturas de situações extremas, Cooper continuou a reportagem na "esportiva" e até recuperou o objeto que o atingiu.

A cobertura ao vivo feita por Cooper durante a tormenta gerou preocupação de telespectadores sobre o seu bem-estar. "Ele está lutando pela sua VIDA, e eu não consigo desviar o olhar!", escreveu um internauta.





Passagem do Furacão Milton

O furacão Milton, que já foi classificado na categoria 5, chegou na Flórida na noite desta quarta-feira (9) e já deixou quatro mortos . Ele foi rebaixado para a categoria 1 na manhã desta quinta-feira (10), mas o perigo permanece no estado, com ventos fortes e inundações.

Foram registados ventos extremos de até 165 km/h, segundo dados do NHC, que alertou para riscos de inundações. Mais de 2,8 milhões de residências ficaram sem energia elétrica.

