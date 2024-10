FreePik A esquizofrenia é considerada um transtorno mental





Uma publicação feita na PLOS Biology (Biblioteca Pública de Ciência, na sigla em inglês), uma revista acadêmica especializada em ciências biológicas , afirma que pesquisadores podem ter descoberto o motivo de pessoas esquizofrênicas “ouvirem vozes”.

A pesquisa, intitulada “Transformação motora-sensorial prejudicada mediante alucinações auditivas”, teve a colaboração de 11 cientistas: Fuyin Yang, Hao Zhu, Xinyi Cao, Hui Li, Xinyu Fang, Lingfang Yu, Siqi Li, Zenan Wu, Chunbo Li, Chen Zhang e Xing Tian.

O que os estudantes do campus de Xangai , da Universidade de Nova York , descobriram é que a maneira como o fenômeno ocorre não é muito diferente de como ouvimos sons de fora do corpo. Os pesquisadores reuniram 40 pessoas que viviam com o transtorno e usaram monitores de eletroencefalograma nelas.

Dos 40 participantes com esquizofrenia, metade conseguia ouvir vozes, enquanto os outros não. Os monitores ajudaram a diferenciar suas atividades cerebrais.

De acordo com o estudo, "distinguir a realidade das alucinações requer um eficiente monitoramento do indivíduo. Foi levantada a hipótese de que uma cópia dos sinais motores, denominada cópia de eferência (EC) ou descarga corolária (CD) , suprime as respostas sensoriais; o comprometimento da função inibitória [habilidade de controlar impulsos] leva a alucinações”.

Em outro trecho, a pesquisa questiona se "a ausência exclusiva de inibição pode produzir sintomas de alucinações”. “Nós hipotetizamos que deficiências seletivas em sinais funcionalmente distintos de CD e EC durante a transformação motora para sensorial causam os sintomas positivos de alucinações", respondeu o estudo.

Experimento

Durante os testes, os pesquisadores descobriram que os pacientes que ouviam vozes não acionavam o sinal de "descarga corolária", que basicamente silencia sua própria voz interior para que você possa ouvir sons saindo da sua boca.

Quando os cientistas disseram para eles falarem em voz alta, aqueles com alucinações auditivas também tiveram uma resposta hiperativa ao sinal motor "cópia de eferência", que coordena as funções motoras no cérebro associadas à fala.

Os autores do artigo disseram que pessoas que sofrem de alucinações auditivas podem “ouvir” sons sem estímulos externos. "Um novo estudo sugere que conexões funcionais prejudicadas entre os sistemas motor e auditivo no cérebro mediam a perda da capacidade de distinguir a fantasia da realidade”, pontuaram.

Esquizofrenia

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é caracterizada por distorções no pensamento, percepção, emoções, linguagem, consciência do si e comportamento.





As experiências psicóticas comuns da esquizofrenia incluem alucinações (ouvir, ver ou sentir coisas que não existem) e delírios (falsas crenças ou suspeitas firmemente mantidas mesmo quando há provas que mostram o contrário).

Com o tratamento adequado e suporte social, as pessoas que sofrem do transtorno podem voltar a ter uma vida produtiva e integrada à sociedade.

