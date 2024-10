Reprodução John O’Neill perdeu as duas pernas em acidente





Um trabalhador florestal do Colorado , nos EUA , sobreviveu a um acidente com um triturador de madeira no dia 24 de setembro, que o fez perder as duas pernas minutos depois de seu primeiro dia de trabalho.

John O'Neill , de 33 anos, usando uma tornozeleira eletrônica , estava jogando galhos de árvores na máquina quando um deles pegou no dispositivo e o arrastou para dentro do triturador. As informações são do canal Denver Post.

O'Neill estava animado com o novo emprego após uma luta contra o vício. Ele teve as duas pernas amputadas acima do joelho.

O acidente

O ocorrido aconteceu no seu primeiro dia de trabalho em Longmont , cidade no estado. O'Neill pegou um galho em forma de anzol e o jogou na máquina; a ponta do galho se prendeu no monitor da tornozeleira e arrastou as pernas do homem para as lâminas giratórias, que as cortam.

No começo, nenhum dos colegas de trabalho ouviu os gritos de socorro, já que usavam proteção para os ouvidos. “Demorou um minuto até que meus colegas de trabalho percebessem o que estava acontecendo”, disse O'Neill ao canal. “Algo aconteceu no meu cérebro e percebi que tinha medo de muito mais do que apenas perder minha perna ou meu pé”, complementou.

“Eu realmente não sentia a dor tanto quanto sabia que estava em apuros. Passou de uma luta pelo meu membro para uma luta pela minha vida, muito rápido”, contou o homem.

O'Neill descreveu o acidente como "algo que parecia o que você vê em filmes", pois viu pele, ossos, músculos e muito sangue saindo de suas pernas. Contou também que permaneceu o mais calmo possível para manter sua frequência cardíaca baixa. “Eu não surtei, eu fiquei calmo. Meu colega de trabalho disse que eu estava muito consciente durante a coisa toda”, relatou.

Um colega de trabalho o puxou para fora quando a lâmina atingiu o meio das coxas. Foi necessário utilizar uma corda próxima para fazer um torniquete improvisado.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

A polícia chegou ao local e colocou torniquetes nas pernas restantes de O'Neill antes que ele fosse levado às pressas para um hospital local, de onde foi levado para o Hospital St. Anthony em Lakewood, nos arredores de Denver.

Preso pela tornozeleira

Durante o voo de helicóptero, O'Neill "tecnicamente morreu"; segundo ele, seu coração parou. Ele acredita que o design da tornozeleira eletrônica é o motivo pelo qual ele não conseguiu se livrar do triturador de madeira.

Os médicos amputaram o restante das pernas mutiladas de O'Neill e precisaram utilizar 15 litros de sangue. “Eles basicamente substituíram todo o sangue do meu corpo”, disse o rapaz.

Superação

Após o acidente, o homem se reconectou com a vida com a ajuda de uma organização sem fins lucrativos que cria “eventos e atividades sóbrias” para ajudar aqueles que lutam contra o vício, chamada “Phoniex”.





Com a ONG , O'Neill pretende continuar seu trabalho voluntário, liderando eventos de escalada e CrossFit com a ajuda de especialistas em adaptação.

“Este é um território desconhecido e mal posso esperar para mergulhar nele porque sinto que a vida vai ser mais emocionante. Sempre gostei de desafios”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .