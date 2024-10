Reprodução/TV Globo Segundo voo de resgatados do Líbano pousou em SP nesta terça-feira (8)





O avião da Força Aérea Brasileira ( FAB ) com 227 passageiros vindos do Líbano , entre brasileiros e seus parentes, pousou na base aérea de Guarulhos , em São Paulo , na manhã desta terça-feira (8). No grupo, há 49 crianças.

A repatriação é feita em uma operação do governo federal para retirar as pessoas da área de conflito no país do Oriente Médio . Ao todo, mais de três mil brasileiros já pediram ajuda para deixar o Líbano. A maioria é de moradores do Vale do Bekaa e da capital, Beirute .

A aeronave KC-30 da FAB, utilizada na Operação “ Raízes do Cedro ”, do Governo Federal, pousou às 6h58. O primeiro grupo já tinha chegado no domingo (6) , e foi recepcionado pelo presidente Lula.

A aeronave deve retornar para buscar uma nova lista de cidadãos que pediram ajuda do governo federal para deixar a região alvo de ataques de Israel, mirando o grupo extremista Hezbollah. Um terceiro voo está previsto para chegar ao Brasil ainda nesta semana.

Operação de resgate

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da embaixada em Beirute, segue em contato com os brasileiros que estão em território libanês para organizar novas operações de repatriação em meio à escalada nos conflitos. Os ataques têm atingido também civis, e dois cidadãos brasileiros já morreram desde o dia 20 de setembro.

As Forças de Defesa de Israel começaram a realizar investidas por terra. O grupo extremista Hezbollah disse que militares israelenses tentaram se infiltrar em uma cidade do sul do país, o que resultou em conflitos armados. Beirute voltou a ser bombardeada.

Desde o dia 23 de setembro o Itamaraty discute a necessidade de uma operação de repatriação. O grande ponto era a opção por qual rota seria usada para o resgate.





A embaixada em Beirute está fazendo consultas locais desde o dia 24, e a procura de brasileiros que querem voltar ao país tem aumentado dia após dia.

Segundo o Itamaraty, os números podem oscilar porque algumas famílias desistem, outras conseguem sair por conta própria e outras ainda podem entrar na lista, por causa do aumento dos riscos.

