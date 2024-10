SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 deve ser utilizada na repatriação de brasileiros no Líbano.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu do aeroporto de Beirute, capital do Líbano, no início da tarde deste sábado (5), para iniciar a repatriação de brasileiros afetados pelo conflito entre Israel e Líbano.

A aeronave pousou na cidade libanesa às 11h22 (horário de Brasília) e decolou às 13h18 (horário de Brasília) com destino a Lisboa. Este é o primeiro voo da Operação Raízes de Cedro, que irá resgatar 229 pessoas, incluindo 219 adultos, 10 crianças e três animais de estimação.

A FAB confirmou que o voo contará com 229 pessoas a bordo, englobando tanto os repatriados quanto a tripulação. Entre os passageiros, estão 10 crianças de colo e três pets que também serão trazidos de volta ao Brasil. A chegada ao Brasil está prevista para o domingo (6), após uma parada técnica para reabastecimento em Lisboa antes de seguir para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

O resgate dos brasileiros havia sido adiado por questões de segurança, inicialmente programado para ocorrer no dia 4 de outubro. A mudança se deu devido à "necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres".

A missão inclui uma equipe de apoio composta por médicos, enfermeiros e psicólogos, que estão a bordo para auxiliar os passageiros durante o trajeto. A prioridade do voo é o embarque de crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Os repatriados receberam orientações prévias sobre o processo. Em uma nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa e da FAB, o governo brasileiro solicitou que os passageiros confirmados neste primeiro voo seguissem as orientações de segurança emitidas pela embaixada em Beirute e pelas autoridades locais.

A FAB planeja resgatar até 500 brasileiros por semana, considerando os cerca de 3.000 pedidos de ajuda feitos por cidadãos brasileiros que residem no Líbano, em meio à escalada de ataques na região. O Líbano abriga a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com cerca de 21 mil residentes. As operações iniciais de repatriação focarão em brasileiros que não são residentes do país.



"Com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas", declarou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Operação será semelhante à que resgatou brasileiros da Faixa de Gaza. "Estamos repetindo o que foi feito de outubro a início desse ano com relação aos brasileiros que estavam na Palestina e em Israel. Foi uma operação bem sucedida", recordou.

