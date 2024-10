Fadel ITANI/AFP Colunas de fumaça no sul de Beirute após um bombardeio israelense, em 1º de outubro de 2024

Nos últimos quatro dias de operação militar terrestre no sul do Líbano , as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inflês) já atingiram 250 membros do grupo paramilitar Hezbollah , sendo 21 comandantes. A informação foi divulgada pelas IDF.

Segundo os informativos, o Exército de Israel conseguiu atingir membros entrincheirados em prédios e locais próximos à fronteira, além de terem localizado esconderijos de armas e de equipamentos explosivos.

"A Força Aérea Israelense está apoiando as tropas o tempo todo, incluindo ataques preventivos a alvos militares como parte das incursões, com o objetivo de neutralizar ameaças na área", diz uma parte do comunicado das IDF.

"Até agora, aproximadamente 250 terroristas foram eliminados por ar e terra, e mais de 2.000 alvos militares foram atingidos, incluindo terroristas, infraestrutura terrorista, edifícios militares, depósitos de armas, lançadores, entre outros", conclui.

Do lado de Israel, oito militares que estavam em combate terrestre com o Hezbollah foram mortos nesta quarta-feira (2). Nesta sexta, mais dois soldados morreram em um ataque de drones no norte de Israel.

O governo israelense não informou até quando pretende continuar a operação militar no Líbano, mas já informou que continuará até eliminar completamente o Hezbollah.

O serviço de inteligência dos Estados Unidos estima que o grupo extremista tenha cerca de 40 mil combatentes no total, atuando em diversas frentes dentro e fora do Líbano.

