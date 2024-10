Divulgação/Redes sociais Bolsonaro e Pablo Marçal





Após ser confirmada a disputa entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) para o segundo turno nas eleições em São Paulo , o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o resultado das urnas .

“Não precisamos que o Marçal declare apoio ao Ricardo Nunes. A direita brasileira não é gado. Tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem. Mas não é uma necessidade. O Marçal passou a campanha dizendo que Guilherme Boulos (PSol) usa drogas. A verdade é que o Boulos, por si só, é uma droga”, disparou Bolsonaro ao site 'Metrópoles'.

Bolsonaro, após ser questionado sobre uma possível vitória do bolsonarismo em uma 'guerra' entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal , voltou a demonstrar apoio ao atual prefeito de São Paulo e cutucou o ex-coach.

“Sim. Sou o líder mais velho, né? Novas lideranças na direita são bem-vindas. Mas têm que vir para somar, né? Não para dividir”.

Nas urnas, Ricardo Nunes ficou em primeiro com 29,48% dos votos, acompanhado de Guilherme Boulos, na segunda posição, com 29,07%. Pablo Marçal acabou ficando em terceiro lugar, fora da disputa do segundo turno, com 28,14% e quase 57 mil votos a menos que Boulos.